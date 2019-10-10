شركة البريقة في بنغازي: نحن من سددنا رواتب موظفينا بالمنطقة الشرقية والوسطى

أخبار ليبيا 24 – خاصّ
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
الدينار الليبي ينخفض أمام العملات الأجنبية اليوم الخميس بختام التعاملات
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
المصرف التجاري الوطني يعتزم فتح فرعًا في المرج
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
“انفراجة مؤقتة” لأزمة الوقود في ترهونة
تم النشر منذُ 42 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
وزارة المالية: شركات الاتصال تخسر 376 مليون دينار بـ2019
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
أضف تعليقـك