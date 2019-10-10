اقتصاد

شركة البريقة في بنغازي: نحن من سددنا رواتب موظفينا بالمنطقة الشرقية والوسطى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

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