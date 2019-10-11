مالية الوفاق تبحث ملف آلية نظام المدفوعات الإلكترونية

عقد وزير المالية في حكومة الوفاق، اجتماعا حضره مدراء الإدارات ونائب مدير عام مصلحة الجمارك ومدير إدارة التطوير بشركة معاملات.

ونوقش في الاجتماع متطلبات وآليات نظام المدفوعات الإلكترونية، وقدمت فيه شركة معاملات عرض مرئي حول النظام، بعد اعتزام الوزارة البدء في آلية تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية، عن طريق المدفوعات الالكترونية، إضافة لاستخدام ذات النظام في إنفاق الباب الأول “المرتبات”، كما تم الاتفاق على البدء في تحديد عدد من نقاط المدفوعات الإلكترونية كمرحلة أولى للمشروع .

وفي وقت سابق، يوم أمس، عقدت الوزارة اجتماعا آخر، بمقرها في طرابلس، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة، وأعضاء مجلس التعريفة الجمركية، لمناقشة كيفية التعامل مع عمليات الإستيراد التي تتم خارج المنظومة المصرفية، وبحث سبل التعاون مع مصرف ليبيا المركزي في شأن التحويلات المباشرة لفئة صغار التجار.

وأثمر الاجتماع في نهايته، على ضرورة تواصل فريق العمل المشكل من الجهات ذات العلاقة وتكثيف الجهود لتقديم مقترح بخصوص المعالجة في أقرب وقت ممكن.

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