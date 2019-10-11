اقتصاد

الشكري يكشف عن خطط استثمار عائدات النقد الأجنبي 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من قبل البرلمان في ديسمبر 2017  محمد الشكري استخدام عائدات مبيعات النقد الأجنبي في سد جزء من الدين العام للدولة.

وشدد الشكري خلال منشور كتبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أن تستخدم الإيرادات في إحداث برامج تنمية مكانية في البلديات تخص مشروعات الصحة والتعليم والكهرباء والدفع بالمشروعات الصغرى والمتوسطة في إشارة إلى ضرورة استثمارها في حل أزمة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وكانت وزارة المالية التابعة للحكومة المؤقتة قد كشفت في تقريرها المفصل للربع الثالث من العام الجاري عن إيرادات مبيعات النقد الأجنبي التي بلغت عشرة مليارات وخمسمئة وثلاثة وثلاثين مليون دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك