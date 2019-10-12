المؤسسة الوطنية للنفط تعقد سلسلة اجتماعات في لندن

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، سلسلة من الاجتماعات في لندن، لمناقشة آخر التطورات في قطاع النفط والغاز في ليبيا، من بينها اجتماع مع المدير العام لشركة سانكور في ليبيا جو سمرقازي، لبحث آليات تعزيز التعاون، والتركيز على تفعيل دور فريق العمل المشترك، لزيادة الإنتاج في الحقول التي تديرها شركة الهروج للعمليات النفطية.

وكان الاجتماع الثاني الذي عقده صنع الله، في العاصمة البريطانية لندن، مع ممثل شركة ايكوانور بول ماك، التي لديها اتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج مع المؤسسة، وهي من ضمن ائتلاف الشركات المكون للطرف الثاني بحقل الشرارة النفطي، الذي تقوم بتشغيله شركة اكاكوس للعمليات النفطية.

وعقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الاجتماع الآخر، مع نائبة رئيس شركة ايكوانور للاستكشاف في المواقع البحرية جان سيسيل رو، و المدير التنفيذي للشركة في ليبيا، بيبر ماريس ونائب المدير في ليبيا فاضل حريب.

وضم وفد المؤسسة كل من عضو مجلس الادارة للاستكشاف والانتاج ابوالقاسم شنقير ورئيس لجنة إدارة شركة الهروج للعمليات النفطية عبدالوهاب النعمي.

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