سفير دولة الفلبين يصل مرسى البريقة لبحث ملف العمالة الفلبينية

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ناجي احفاف، وعضو المجلس عصام بوحجر، سفير دولة الفلبين لدى ليبيا ألمير كاتو، والوفد المرافق له، خلال زيارته لمرسى البريقة.

وتأتي زيارة السفير دولة الفلبين، للمرسى، لبحث التعاون مع السفارة وتوفير العمالة الفلبينية بالشركة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهم.

وقام الوفد بزيارة عدد من مواقع الشركة بمرسى البريقة، منها عيادة العائلات بالمنطقة الأولى، والتقى فيها عددا من العاملين الفلبينيين، وبعدها تجوّل السفير على المنشآت الصناعية بميناء مرسى البريقة والمناطق السكنية.

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