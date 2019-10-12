اقتصاد

مصرف الأمان يرفع سقف السحب الدولي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الأمان رفع سقف السحب الدولي ببطاقة الأغراض الشخصية ” فيزا أو فيزا ماستر” إلى 5000 دولار يوميا.

وأشار المصرف عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” إلى أنه رفع أيضاً من سقف الشراء اليومي إلكترونياً إلى 500 دولار.

ورفعت إدارة مصرف الأمان سقف السحب المحلي أسبوعياً إلى 100 ألف دينار بصك أو بشيك شباك “قيد” من جميع فروعه، مُنوّهاً بأنها ستقبل أيضاً الصكوك الإلكترونية المصدقة والحوالات المحلية RTGS من المصارف الشقيقة.

وأوضح المصرف أنه حدد سقف السحب اليومي من الصرّاف الآلي ATM عند 2000 دينار، و 1000 دينار عن طريق البطاقة المحلية و 1000 دينار عبر خدمة السحب بدون بطاقةCardless الموجودة في تطبيق الصيرفة المباشرة Aman Mobile.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك