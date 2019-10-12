مصرف الأمان يرفع سقف السحب الدولي

أعلن مصرف الأمان رفع سقف السحب الدولي ببطاقة الأغراض الشخصية ” فيزا أو فيزا ماستر” إلى 5000 دولار يوميا.

وأشار المصرف عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” إلى أنه رفع أيضاً من سقف الشراء اليومي إلكترونياً إلى 500 دولار.

ورفعت إدارة مصرف الأمان سقف السحب المحلي أسبوعياً إلى 100 ألف دينار بصك أو بشيك شباك “قيد” من جميع فروعه، مُنوّهاً بأنها ستقبل أيضاً الصكوك الإلكترونية المصدقة والحوالات المحلية RTGS من المصارف الشقيقة.

وأوضح المصرف أنه حدد سقف السحب اليومي من الصرّاف الآلي ATM عند 2000 دينار، و 1000 دينار عن طريق البطاقة المحلية و 1000 دينار عبر خدمة السحب بدون بطاقةCardless الموجودة في تطبيق الصيرفة المباشرة Aman Mobile.

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