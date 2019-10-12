اقتصاد

حادثة الناقلة الإيرانية تقفز بأسعار النفط العالمية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت العقود الآجلة لخام برنت والوسيط الأمريكي أول مكسب أسبوعي لها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بنسبة 3.07% مدفوعة بحادث ناقلة النفط الإيرانية قبالة الشواطئ السعودية.

ودعم التقارب الأمريكي الصيني هذه المكاسب حيث بعث نوعا من الطمأنة للسوق العالمية على الرغم من تحذيرات وكالة الطاقة الدولية المتعلقة بتراجع الطلب على النفط العام المقبل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند جلسة التسوية النهائية آخر الأسبوع ستين دولارا وواحدا وخمسين سنتا للبرميل بزيادة مقدارها دولار وواحد وأربعون سنتا أي ما يعادل اثنين وأربعة أعشار في المئة.

أما عقود غرب تكساس فقد ارتفعت أكثر من دولار عند الجلسة الختامية ليسجل أربعة وخمسين دولارا وسبعين سنتا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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