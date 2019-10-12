صنع الله يبحث مع شركتي “سانكور” “وايكوانور” تعزيز زيادة الإنتاج في الحقول النفطية

طرابلس-العنوان

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله آليات تعزيز التعاون مع المدير العام لشركة سانكور في ليبيا “جو سمرقازي”، وركز اللقاء على تفعيل دور فريق العمل المشترك لزيادة الإنتاج في الحقول التي تديرها شركة الهروج للعمليات النفطية.

ووفقا لبيان نشر عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط بـ “فيسبوك” اجتمع صنع الله مع ممثل نائب الرئيس للاستكشاف لشركة ايكوانور الموقعة لاتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط، ضمن ائتلاف الشركات المكون للطرف الثاني بحقل الشرارة النفطي الذي تقوم بتشغيله شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية.

الجدير بالذكر أن وفد المؤسسة ضم كلا من عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج ” أبوالقاسم شنقير” ورئيس لجنة إدارة شركة الهروج للعمليات النفطية عبد الوهاب النعمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية