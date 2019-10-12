رأس لانوف تقترب من تشغيل مصنع الإيثيلين

نجحت الفرق الفنية في شركة رأس لانوف للنفط والغاز، أمس الجمعة، في استبدال شعلة رأس محرقة مصنع الإيثيلين الذي تتجهز الشركة لتشغيله الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة استعدادا لإعادة تشغيل المجمع الصناعي بإشراف مباشر من مجلس الإدارة والإدارات الفنية، بحسب ما أعلنته شركة رأس لانوف.

وكانت الشركة قد أعلنت الأيام الماضية عن تشغيل مصنع البولي إيثيلين بعد توقفه لسنوات عن العمل وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وقتها الشكر للعاملين في رأس لانوف.

وأعلن صنع الله خلال حديثه مع مجلس الإدارة عبر الهاتف موافقته على برامج التدريب المقدمة من قبل إدارة الشركة للعاملين مؤكدا أن عملية إعادة تشغيل المصنع ستوفر على المؤسسة مصروفات بالنقد الأجنبي.

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