السني يكشف خطة عمل إدارة مجمع مليتة عام 2020

كشف مدير عام مجمع مليتة الصناعي صلاح السني اليوم السبت عن خطة العمل للعام 2020 والتي ستشمل تطوير مجالات مختلفة بداخل المجمع أبرزها إنشاء خمس ورش جديدة لأقسام الصيانة وإنشاء وتفعيل البوابات الإلكترونية لكل من البوابة الرئيسية والبوابة الصناعية لضمان استقلالية العمل وسلامة المجمع والعاملين فيه.

وأشار السني خلال تصريحه للمكتب الإعلامي للمجمع إلى أن الأعمال ستشمل تجديد كامل للوحدة الثالتة الخاصة بتحلية مياه البحر ووضعت الإدارة خطة الاهتمام بالسلامة المهنية بعد أن أعلنت أن خطة التطوير للعام المقبل ستشمل صيانة محرك الديزل الخاص بمضخة إطفاء الحرائق، كما ستشمل عمليات التطوير إجراءات الفحص الداخلي في المجمع وتغيير مانعات التسرب لخزان المكثفات رقم 2.

وعلى صعيد عمليات التطوير في ميناء المجمع فقد أوضح السني أن الإدارة ستعمل على صيانة حاجز الأمواج الخاص بمرفأ القاطرات بميناء مليتة البحري بالإضافة لأعمال الصيانة لثقوب منصة شحن الغاز المسال والكبريت.

وستعمل إدارة مجمع مليتة على إنشاء مخزن خاص لخراطيم شحن النفط الخام والمكثفات وأوضح السليني أن الفرق الفنية ستعمل على القيام بعمرة كاملة لوحدة أذرع شحن الغاز المسال.

وعلى صعيد الخدمات فقد أوضح مدير عام مجمع مليتة الصناعي صلاح السني فإن خطة العام المقبل سشمل توسعة مطعم مجمع مليتة الصناعي وإنشاء مقاهي في كل من الورشة الرئيسية والمنطقة الصناعية بالمجمع.

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