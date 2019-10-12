اقتصاد

موانئ ليبيا تشهد نشاطاً ملحوظاً بعمليات التصدير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر مطلع من ميناء البريقة في تصريحات لـ 218 إن ناقلة نفط تتجهز لشحن كمية من النفط الخام لدولة إيطاليا سيتم تحديدها بعد الانتهاء من عملية الشحن على أن تنتهي أعمال الشحن مساء اليوم.

كما سجل ميناء البريقة دخول ناقلة محروقات تقوم من صباح اليوم بشحن كمية من الديزل ومن المتوقع أن تنتهي مساء اليوم من عملها.

وكانت إدارة ميناء الزويتينة النفطي قد أعلنت ظهر اليوم تسفير ناقلة النفط “دلتا ماريا” DELTA MARIA إلى الصين وعلى متنها مليون برميل من النفط الخام.

وتعد الصين شريكا تقليديا مهما للمؤسسة الوطنية للنفط، وزار وفد رفيع المستوى من المؤسسة الصين في يوليو الماضي والتقى خلال الزيارة مع مسؤولين في مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالإضافة لمسؤولي شركة بتروتشاينا ورؤساء الشركات التابعة لمؤسسة البترول الوطنية.
يشار إلى أن ليبيا تصدر ما نسبته 10 بالمئة من إنتاجها السنوي للصين وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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