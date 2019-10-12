ارتفاع جديد للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية اليوم السبت

شهدت السوق الموازية، ارتفاع مستوى الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية بختام التعاملات المسائية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم ، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة ونقلا عن سوق المشير في طرابلس .

-الدولار = 4.20 دينار

-الدولار حوالة تركيا/دبي= 4.15.5 دينار

-دولار بشيك المصدق =4.30 مصرف الجمهورية

-دولار بشيك المصدق =4.33 مصرف التجارة والتنمية

-اليورو =4.56 دينار

-الباوند =5.13 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.75 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.85 دينار

-100دينار ليبي =69 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =143دينار ليبي

-100دينار ليبي =385جنيه مصري

-الذهب المسبوك =148 دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 145=18دينار للجرام.