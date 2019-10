أكدت وكالة رويترز أن الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تنص على تأجيل زيادة الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية المقرر اعتمادها في 15 أكتوبر الشهر الجاري.

حيث قالت الوكالة أن الاتفاقيات بين البلدين تشمل اتفاقية بشأن العملة وتأخير إدخال التعريفات المقررة أصلاً يوم الثلاثاء القادم.

كما ذكرت رويترز أنه بموجب الاتفاقية، ستقدم الصين أيضاً بعض التنازلات في القطاع الزراعي، وستمنح الولايات المتحدة عدة تنازلات جمركية.

هذا وستجري الجولة القادمة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع الجاري.

The post ما السبب وراء تأجيل زيادة الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا