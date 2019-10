عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله رفقة وفد من المؤسسة، سلسلة من الاجتماعات في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت المؤسسة في منوشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار مناقشة آخر التطورات في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

والتقى “صنع الله” مع المدير العام لشركة “سانكور” في ليبيا “جو سمرقازي”، لبحث آليات تعزيز التعاون، مع التركيز على تفعيل دور فريق العمل المشترك لزيادة الإنتاج في الحقول التي تُديرها شركة الهروج للعمليات النفطية.

كما عقد رئيس مؤسسة النفط، اجتماعًا مع شركة “ايكوانور” التي لديها اتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط، وهي من ضمن ائتلاف الشركات المكون للطرف الثاني بحقل الشرارة النفطي الذي تقوم بتشغيله شركة أكاكوس للعمليات النفطية.

The post «الوطنية للنفط» تبحث في لندن تطوير خطط الإنتاج مع عدد من الشركات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا