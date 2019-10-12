“انقسام إداري” بشركة البريقة لتسويق النفط

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، رفضها قرارات “المجلس الموازي” بشأن إعادة تشكيل الإدارات بالمناطق الوسطى والشرقية.

وقالت الشركة في بيان، مساء السبت، إن القرارات صدرت عن “عضو لجنة إدارة شركة البريقة خير الله صالح الموقوف عن العمل والمبلغ عنه لدى مكتب النائب العام، والذي ينتحل صفة رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط”.

واعتبرت الشركة قرارات صالح غير قانونية، هدفها “تغيير عدد من شاغلي الوظائف الإدارية بما في ذلك المسؤولين عن الشؤون المالية والفنية، وهي محاولة لإخفاء المخالفات المالية والتغطية على اختلاس الموارد المالية للدولة”.

وأكدت الشركة في بيانها أن هذه التغييرات غير شرعية بموجب القانون الليبي، لأن المجلس الموازي يفتقر إلى السلطة القانونية، مما يجعل أي قرارات صادرة عنه غير صالحة.

وأشارت إلى أنها ستلاحق قانونيا كل شخص ينتحل صفة وظيفية تنفيذا لقرارات المجلس الموازي، محذرة من تهديد حياة الموظفين الشرعيين أو منعهم من القيام بأعمالهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية