الحكومة المؤقتة تطلق الشعار الرسمي لخطة عمل وزارة العمل والتأهيل 2020

أطلقت الحكومة المؤقتة الشعار الرسمي لمبادرة رئيس الحكومة وخطة وزارة العمل والتأهيل لخطة عمل وزارة العمل والأهيل 2020، التي تهدف إلى التدريب والتطوير والتنمية البشرية.

وجاء هذا الإعلان لإطلاق الخطة، خلال اجتماع مُوسّع، عقده وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المؤقتة مسعود صوه ورئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي ورئيس الهئية العامة للتشغيل ورئيس وأعضاء اللجنة المشكلة.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي،ضوابط ومعايير المراكز التدريبية، وبناء القدرات ورفع الكفاءة للقطاعين العام والخاص في كافة التخصصات.

واستعرضت اللجنة المختصة، معايير ومواصفات مراكز التدريب وشروط وضوابط المدرب والحقيبة التدريبية، عبر وضع معايير الجودة لتنمية قدرات الشباب والنهوض بجميع مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص.

وافتتح على هامش المبادرة، مركز الريادة للتدريب والتطوير التابعة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، الذي سيكون الشريك الأساسي والداعم للخطط وبرامج التدريب والتطوير والتنمية البشرية.

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