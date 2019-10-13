مصرف الأمان: 100 ألف دينار قيمة سقف السحب الأسبوعي

أعلن مصرف الأمان، السبت، عن رفع قيمة السحب المحلي الخاص بخدمة الصكوك “قيد” إلى 100 ألف دينار أسبوعيًا داخل جميع فروع المصرف.

وأشار بيان للمصرف نُشر بموقع فيسبوك، إلى قبول الصكوك الإلكترونية المصدقة والحوالات المحلية (RTGS) من المصارف الأخرى.

وأضاف البيان عن رفع سقف السحب الدولي ببطاقة الأغراض الشخصية (Visa) و(Mastercard)، إلى 5 آلاف دولار يوميًا و500 دولار لعمليات الشراء.

وأوضح الأمان بأن سقف السحب اليومي من الصرّاف الآلي ATM يصل إلى 2000 دينار يوميًا، بينما تصل قيمة السحب بواسطة البطاقة المحلية وعبر خدمة السحب بدون بطاقة (Cardless) إلى 1000 دينار يوميًا للخدمتين.

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