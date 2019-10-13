ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأجد 13 اكتوبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.205 دينار
|4.195 دينار
|اليورو
|4.56 دينار
|4.46 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.13 دينار
|5.05 دينار
|الليرة التركية
|0.72 دينار
|0.64 دينار
|الدينار التونسي
|1.48 دينار
|1.40 دينار
|الجنية المصري
|0.24 دينار
|0.232 دينار
|الدينار الاردني
|5.85 دينار
|5.77 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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