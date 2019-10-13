ليبيا تصدّر شحنات نفط إلى إسبانيا والصين

صدّرت ليبيا عبر ميناء البريقة النفطي ليلة أمس 600 ألف برميل من النفط الخام إلى إسبانيا عبر ناقلة النفط AMALTHEA التي ترفع علم اليونان.

وكانت إدارة ميناء الزويتينة النفطي قد أعلنت ظهر اليوم تسفير ناقلة النفط “دلتا ماريا” DELTA MARIA إلى الصين وعلى متنها مليون برميل من النفط الخام وتسعى ليبيا للرفع من إنتاجها السنوي النفطي لزيادة العائدات المالية للخزانة العامة التي تعتمد بنسبة 95% من تمويلها على قطاع النفط.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية فقد بلغت الإيرادات النفطية حتى سبتمبر 24.632 مليار دينار أي بزيادة قدرها نحو 24% عن توقعات الإيرادات.

وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المتوقعة بنيت على إنتاج ليبيا مليونا ومئة ألف برميل وأن يكون سعر برميل النفط 55 دولارا لكن ارتفاع سعر البرميل وارتفاع الإنتاج تسبب في ارتفاع الإيرادات أكثر من المتوقع.

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