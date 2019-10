أعلن وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني رضا رحماني أن بلاده تمكنت رغم الحظر والعقوبات، أن تحتل المرتبة العاشرة عالمياً في إنتاج الصلب، متفوقة على فرنسا وإيطاليا.

حيث قال رحماني خلال مراسم بدء العمليات التنفيذية لخمسة مشاريع صناعية غربي إيران أن إنتاج الصلب ازداد بأكثر من 9%.

كما شدد على أن الوزارة تعمل على دعم المنتجين وتسهيل نشاطاتهم وتحفيز الصادرات على نحو يتناسب مع السوق المحلية بجانب الحد من البيع الخام.

هذا وارتفع إنتاج إيران من الصلب في الفترة ما بين مارس حتى يوليو للعام الحالي، إلى 5 ملايين و834 ألفاً و501 طن من خلال تسجيل نمو قدره 9 بالمائة، مقارنة مع الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.

وتعتبر إيران من بين الدول العشر البارزة المنتجة للصلب في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاجها من الصلب إلى 55 مليون طن في العام 2025 لتحتل المركز السابع بين المنتجين في العالم.

The post إيران تتفوق على فرنسا وإيطاليا في إنتاج الصلب وتحتل المرتبة العاشرة عالمياً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا