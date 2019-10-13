مجلس الدولة يطالب المركزي بتجريم التعامل بالعملة غير الشرعية

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بضرورة تجريم التعامل بالعملة المطبوعة بطرق غير شرعية، واتخاذ كافة التدابير الممكنة لمنع تداولها.

وأكد المجلس في بيان له، أن تلك الطباعة المتجاوزة للمصرف المركزي من شأنها أن تؤثر سلبا على الاقتصاد الليبي لكونها مصدرا للخارجين عن السلطة الشرعية في تمويل مشروعهم الرامي إلى تدمير الوطن والعبث بمقداراته، وفق وصف البيان.

ودعا المجلس الأعلى للدولة المصرف المركزي إلى اتخاذ كافة التدابير لمنع تداول هذه العملة وإصدار تعميم بهذا الشأن.

وأكد في أواخر أغسطس تقرير صادر عن الأمين الأممي أنطونيو غوتيريش، إقدام حكومة الثني التي وصفها التقرير بالحكومة الموازية والبائدة، بطباعة 3 مليارات دينار ليبي في روسيا خلال عام 2019.

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