المشري لـ”الكبير”: يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تداول العملة المطبوعة من قبل مركزي البيضاء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، من محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، اتخاذ كافة التدابير اللازمة، لمنع تداول العملة المطبوعة من قبل مركزي البيضاء الموازي .

المشري ذكر في خطاب له، موجه إلى الصديق الكبير، أن الاجتماع العادي الخامس والأربعين لمجلس الدولة الاستشاري، المُنعقد في الثامن من أكتوبر الجاري، أوصى بضرورة مخاطبة “الكبير” بشأن تجريم التعامل بالعملة المطبوعة من قبل مركزي البيضاء غير شرعية، حسب الخطاب .

وتابع المشري، أن هذه العملة، أثرها مُدمر على الاقتصاد الليبي، موضحًا أنها مصدرًا للخارجين عن السلطة الشرعية لتمويل مشروعهم الرامي إلى تدمير الوطن والعبث بمقدراته ، حسب الخطاب.

وأعرب عن آماله، باتخاذ محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، كافة التدابير لمنع تداول هذه العملة، وإصدار تعميم بهذا الخصوص.

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