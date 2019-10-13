شركة البريقة ببنغازي ترفض محاولة إعادة تشكيل الإدارات بالمناطق الوسطى والشرقية

أخبار ليبيا 24-خاصّ

رفض شركة البريقة لتسويق النفط في بنغازي التغييرات الإدارية التي وصفتها بـ “غير الشرعية” التي يقوم بها عضو لجنة إدارة شركة البريقة خير الله صالح الموقوف عن العمل والمبلغ عنه لدى مكتب النائب العام، والذي ينتحل -حسب قولها-صفة رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقالت الشركة، “إن هذا القرار غير القانوني لتغيير عدد من شاغلي الوظائف الإدارية بما في ذلك المسؤولين عن الشؤون المالية والفنية، هو عبارة عن محاولة بائسة وواضحة لإخفاء المخالفات المالية والتغطية على اختلاس الموارد المالية للدولة، المتهم فيها عضو مجلس الإدارة الموقوف عن العمل، وكذلك محاولة تمرير المزيد من الصفقات المشبوهة”.

وأكدت الشركة، أن هذه التغييرات غير شرعية بموجب القانون الليبي، لأن المجلس الموازي يفتقر إلى السلطة القانونية، مما يجعل أي قرارات صادرة عنه غير صالحة وهي والعدم سواء.

كما أكدت، “ملاحقة ومحاكمة كل شخص يقوم بانتحال صفة وظيفية، تنفيذًا لقرارات المجلس الموازي أو يواطئ في سرقة الأموال العامة أو يقوم بإساءة استخدامها أو يمارس أي أعمال غير قانونية”.

وحذّرت الشركة، من تهديد حياة الموظفين الشرعيين أو منعهم من القيام بأعمالهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24