نشاط تجاري لافت في ميناء بنغازي (صور)

استقبل ميناء بنغازي، الأحد، سفينة مسترال للوكيل الملاحي شركة “عبر أعالي البحار” للتوكيلات الملاحية على متنها 284 حاوية تحوي مواد غذائية وأمتعة متنوعة، و4 حاويات دجاج مجمد ومواد وسلعا مختلفة و87 حاوية سيارات أميركية.

وقال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، في تصرح نشرته إدارة الميناء بصفحتها في “فيسبوك”، إن أرصفة الميناء استقبلت السفينة “نزهة” للوكيل الملاحي شركة غرناطة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 4200 طن من الأسمنت.

وأكد الشهيبي دخول السفينة “صن باور” للوكيل الملاحي شركة نسيم البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 3517 طنا من مادة الأسفلت.

ولفت الشهيبي إلى أن الميناء ينتظر وصول سفينة نقل السيارات “كايجين”، للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا” للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 944 سيارة قادمة من ميناء العقبة بالأردن وميناء أنشون بدولة كوريا، وسفينة “حسن” للوكيل الملاحي شركة “ليبيا التضامن” وعلى متنها 7000 طن من مادة الأسمنت.

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