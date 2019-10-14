رئيس مصلحة المطارات يلتقي مع مدير مطار بنينا لمناقشة بعض التجاوزات

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة صالح الشتيوي مع مدير عام مطار بنينا الدولي عبدالله الشافعي موضوع التجاوزات بالمطار وخاصة تجاوزات مدير مديرية الأمن.

وتم الاتفاق – جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس الأحد بمقر المصلحة في مدينة البيضاء – على إحالة الإجراءات إلى وزارة الداخلية عن طريق رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل .

وناقش الطرفين حالة النقل للعمل بمطار بنينا وإحالة الإجراءات إلى الهيئة العامة للمواصلات والنقل لاتخاذ مايلزم من إجراءات بشأنها، وآلية إحالة الإيرادات إلى حساب المصلحة وإحالة الاجراءات إلى الهيئة العامة للمواصلات والنقل لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار تخصيص للصرف على احتياجات مطار بنينا، وكذلك باقي إجراءات المطارات الأخرى، وكل ذلك يساهم في سد العجز القائم بالميزانية وإن المطارات توفر جزء من مصروفاتها.

كما بحث الشتيوي والشافعي المشاكل المتعلقة بتسييل المبلغ للصرف على المشاريع المنفذه في مطار بنينا التي قامت اللجنة المشكلة بالقرار 2018/131 م بمراجعتها لغرض الصرف، حيث أنه لم يصدر قرار بتسييل المبلغ إلى الآن على الأقل أنه لم يعمم إلى الآن .

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