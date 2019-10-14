حوار اقتصادي حول ليبيا برعاية أمريكا في أواخر العام الجاري

طرابلس-العنوان

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا اليوم الإثنين عن تطلعها لاستضافة حوار اقتصادي حول ليبيا برعاية الولايات المتحدة في تونس في أواخر عام 2019.

وقالت السفارة إنه ودعماً لهذه الجهود؛ فقد التقت قيادة المؤسسة الوطنية للنفط بمسؤولين من وزارة الطاقة الأمريكية في واشنطن في 10 سبتمبر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يشمل اجتماع آخر مقرّر في واشنطن هذا الأسبوع، تمثيلاً رفيع المستوى من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والمصرف المركزي الليبي ووزارة المالية ووزارة التخطيط.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة تلتزم بالانخراط القوي مع المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية لتعزيز الإصلاح المؤسسي الليبي الذي يهدف إلى توحيد المؤسسات وشفافيتها لصالح جميع الليبيين.

وذكرت أن بلادها تركز بشكل خاص على الحفاظ على وحدة ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي الليبي، اللذان يلعبان دوراً حاسماً في الحفاظ على الاقتصاد الليبي ويتعرّضان حاليًا لخطر التقسيم إلى فروع غربية وشرقية، ممّا يضع مستقبل ليبيا الاقتصادي في مهب الريح ويعرّض ازدهارها للخطر، على حد قولها.

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