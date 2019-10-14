النفط يتراجع متأثراً بـ”حذر المستثمرين”

هبطت أسعار النفط العالمية اليوم الاثنين عقب كبح التفاؤل من المرحلة الأولى في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع خام برنت في جلسة افتتاح اليوم خمسة وعشرين سنتا الى 60.62 دولارا للبرميل ومن جهتها انخفضت العقود الآجلة للخام الامريكي خمسة وعشرين سنتا مسجلة 54.45 دولارا للبرميل، في الوقت الذي زاد فيه الخامان أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي وهو أول مكسب أسبوعي يحققاه في ثلاثة أسابيع.

يذكر أن الأسواق المالية العالمية تلقت الدعم اليوم بفضل إعلان المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين إلا أنه ما زال هناك حذر ينتاب المستثمرين في ضوء الإعلان عن تفاصيل محدودة بشأن المحادثات.

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