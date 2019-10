التفاؤل بشأن الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين يدفع أسعار النفط للانخفاض

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين في الوقت الذي تسببت التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في تقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن ذوبان الجليد بين البلدين.

حيث انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتاً إلى 60.62 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.45 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتاً.

هذا وزاد الخامان بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي يحققاه في ثلاثة أسابيع، لكن معظم المكاسب التي سجلها الخامان، يوم الجمعة الماضي، تحققت بعد الحادثة التي أصابت ناقلة نفط الإيرانية في البحر الأحمر.

