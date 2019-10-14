الدينار الليبي يحافظ على صعوده أمام العملات الأجنبية بالسوق السوداء

شهدت السوق الموازية، محافظة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية على مكاسبة خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم ، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة ونقلا عن سوق المشير في طرابلس.

– الدولار/طرابلس = 4.20 دينار

– الدولار/بنغازي 4.165 دينار

-دولار حوالة تركيا/دبي= 4.16 دينار

-دولار بشيك المصدق =4.30 دينار مصرف الجمهورية

-دولار بشيك المصدق =4.33 دينار مصرف التجارة والتنميه

-اليورو =4.56

-الباوند =5.13

-بطاقات 500$ دولار =3.75 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.85 دينار

-100دينار ليبي =69 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =143دينار ليبي

-100دينار ليبي =385جنيه مصري

-الذهب المسبوك =149للجرام

-الذهب الكسر عيار 146=18 للجرام.