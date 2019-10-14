البنك الدولي: ليبيا تمكنت من مضاعفة إنتاجها من النفط

قال البنك الدولي إن ليبيا تمكنت من مضاعفة إنتاجها النفطي خلال فترة الانتعاش التي امتدت لعامين، ليصل إلى مليون ومئة وسبعين ألف برميل يوميا في أبريل الماضي.

وتوقع تقرير نشره البنك بعنوان “ليبيا .. الآفاق الاقتصادية” انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في سنة ألفين وتسع عشرة، وهو ما يعزى أساسا إلى انخفاض العلاوات السعرية في السوق الموازية بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، بفرض رسوم على المعاملات بالعملات الصعبة، مع تسهيل الحصول على العملات الأجنبية، أتاحت التقارب بين أسعار السوق الموازية وأسعار الصرف الرسمية.

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