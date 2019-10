البنك الدولي: ليبيا ضاعفت إنتاجها النفطي والإصلاحات الاقتصادية تؤتي أُكُلها

أعلن البنك الدولي أن ليبيا استطاعت مضاعفة إنتاجها النفطي خلال فترة الانتعاش التي امتدت لعامين، حيث وصل إلى مليون ومئة وسبعين ألف برميل يومياً في أبريل الماضي.

وبحسب نشره للبنك الدولي فقد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في سنة 2019، وهو ما يعزى أساساً إلى انخفاض العلاوات السعرية في السوق الموازية.

كما أكد التقرير أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، بفرض رسوم على المعاملات بالعملات الصعبة، مع تسهيل الحصول على العملات الأجنبية، أتاحت التقارب بين أسعار السوق الموازية وأسعار الصرف الرسمية.

