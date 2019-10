هبطت أسعار النفط بعد خسائر كبيرة تكبدتها بسبب بيانات ضعيفة من الصين فاقمت المخاوف بشأن نمو الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد في العالم للنفط الخام.

حيث انخفض سعر خام القياس العالمي برنت 0.79 بالمئة إلى 58.88 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً إلى 53.19 دولار للبرميل.

هذا وأصدرت الصين بيانات اقتصادية ضعيفة على مدى يومين متتاليين وذكر مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الثلاثاء، أن أسعار تسليم المصانع الصينية انخفضت بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في سبتمبر.

في سياق متصل يستمر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في التأثير على الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من الحديث عن إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق.

The post بيانات الصين تُفاقم أزمة أسعار النفط حول العالم وتدفعه للانخفاض appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا