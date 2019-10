«العيساوي» يفتتح ملتقى ليبيا الدولي للتأمين

«»افتتح وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، بالعاصمة طرابلس، ملتقى ليبيا الدولي للتأمين في دورته الأولى.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الملتقى هو الأول من نوعه فيما يتعلق بصناعة التأمين بليبيا والذي تركز على مناقشة موضوع التأمين التكافلي بين الواقع والآفاق.

واثنى وزير الاقتصاد والصناعة في كلمته التي ألقاها بالملتقى والتي حضرها عدد كبير من الخبراء والعاملين بقطاع التأمين على حسن اختيار موضوع التأمين التكافلي كمحور أساسي للحوار والمناقشة وذلك لأهميته.

وحث الوزير القطاع على التوجه نحو التحول الكامل إلى نشاط التأمين التكافلي، وأكد على تركيز الوزارة بأعتبارها المنظم لقطاع التامين على عدة نقاط تمثلت:

تطوير ضوابط التأمين التكافلي.

إعداد تصنيف لشركات التأمين المحلية.

تطوير اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التأمين.

هذا وقام وزير الاقتصاد والصناعه بافتتاح معرض التأمين الذي يقام بالتزامن مع فعاليات الملتقى لعرض أحدث منتجات شركات التأمين.

