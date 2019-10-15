وليامز والعيساوي يبحثان دعم الأنشطة الاقتصادية في ليبيا

أخبار ليبيا24

التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز اليوم الثلاثاء مع وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العسياوي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اللقاء بينهما تطرق إلى الموازنة والإصلاحات الاقتصادية وخصوصا التعديلات المقترحة لسياسة الدعم وتنشيط قطاع الاستثمار والمشاريع التنموية في ليبيا عبر وسائل متعددة.

وأضافت، أن من بين المشاريع التي جرى طرحها خلال اللقاء هو طرح صكوك مختصة لتحفيز النمو.

وتشدد بعثة الأمم المتحدة على أهمية الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الاقتصادية في ليبيا.

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