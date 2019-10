زار وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي وزارة المواصلات وعقد اجتماع مع وزيرها ميلاد معتوق والمدير التنفيذي لهئية تشجيع الاستثمار ورئيس جهاز تنفيذ مشروع الطرق الحديدية ومستشار وزير المواصلات.

وناقش الاجتماع جملة من المشاريع أهمها مشروع مطار طرابلس الدولي بجناحيه الشرقي والغربي، ومشروع الطريق السريع “امساعد – رأس جدير” وبعض الموانئ، وذلك بتمويل هذه المشروعات من خارج ميزانية الدولة من خلال إبرام عقود استثمارية مع جهات دولية قادرة على الاستثمار في مثل هذه المشاريع باعتبار أن وزارة الاقتصاد هي الجهة المسؤولة على تنظيم النشاط الاستثماري من خلال هيئة تشجيع الاستثمار التابعة لها.

هذا وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الاقتصاد بتقديم مقترح لتشكيل لجنة وزارية لإدارة المشاريع الاستثمارية برئاستها وعضوية القطاعات ذات العلاقة وتشكيل لجان فنية تعمل تحت إشراف اللجنة الوزارية لكل مشروع والتي من بينها مشروع مترو مدينة طرابلس، بالإضافة إلى عقد اجتماع بين المسؤولين في الجهات التابعة لوزارة المواصلات وهيئة تشجيع الاستثمار لمناقشة كيفية طرح مشاريع قطاع المواصلات المستهدف تنفيذها بطرق استثمارية مثل مطار طرابلس والطريق السريع امساعد – رأس جدير، وبعض الموانئ.

The post وزارة الاقتصاد تتفق مع وزارة المواصلات على تمويل المشاريع من خارج ميزانية الدولة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا