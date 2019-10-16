العيساوي ومعتوق يبحثان تمويل المشاريع عبر الاستثمار

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وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، سبل تمويل

بعض المشاريع من خارج ميزانية الدولة، وهي مطار طرابلس الدولي، والطريق السريع

“امساعد، رأس جدير”، ومترو طرابلس، وبعض الموانئ.

وأوضحت

وزارة الاقتصاد والصناعة، على صفحتها الرسمية، الثلاثاء، أن تمويل المشاريع

المذكورة يكون من خلال إبرام عقود استثمارية مع جهات دولية قادرة على الاستثمار؛

لكون الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الاستثماري عن طريق هيئة تشجيع

الاستثمار.

واتفق

الطرفان على تقديم مقترح لتشكيل لجنة وزارية لإدارة المشاريع برئاسة الاقتصاد

وعضوية القطاعات ذات العلاقة، وتشكيل لجان فنية تحت إشراف اللجنة الوزارية لكل

مشروع، والتي منها مشروع مترو مدينة طرابلس، وكيفية طرح مشاريع قطاع المواصلات

المستهدف تنفيذها بطرق استثمارية.

يشار

إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي أعلن، في أغسطس الماضي، مشروع “مترو

أنفاق طرابلس” الذي سيكون مشروعا استثماريا وتمويله من خارج ميزانية الدولة، وفق

العيساوي.

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