وفد من “الوفاق” يبحث بأمريكا خطة لزيادة إنتاج النفط

بحث اجتماع رعته خارجية الولايات المتحدة بين وفد ليبي من حكومة الوفاق ومسؤولين أمريكيين، دعم وتطوير قطاع النفط في ليبيا وزيادة معدلات الإنتاج.

ودارت المباحثات بين الطرفين في إطار خطة خماسية 2020-2024، كما ناقشا أيضا توفير الموارد المالية اللازمة، وفق المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

وضم اللقاء مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ومساعد وزير الخزانة الأمريكية، ومساعد وزير الطاقة الأمريكية، ومن الجانب الليبي وزير التخطيط ووزير المالية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وسفير ليبيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين، وبحضور الإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي.

وعرض الاجتماع لمحة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية وأهم النتائج المتحققة والخطوات المطلوبة لتعزيز جهود مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في هذا السياق، فضلا عن تناول وضع آلية وإطار لتعزيز الشفافية في نشر البيانات.

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