سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 16 اكتوبر 2019 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 16 اكتوبر 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:

الدولار الامريكي-طرابلس 4.19 دينار الدولار الامريكي-زليتن 4.20 دينار اليورو 4.555 دينار الجنية الإسترليني 5.11 دينار الليرة التركية 0.71 دينار الدينار التونسي 1.44 دينار الجنية المصري 0.24 دينار الدولار الكندي 2.78 دينار الدينار الأردني 5.85 دينار حوالات دبي-تركيا 4.155 دينار كسر الذهب عيار 18 144 دينار كسر الفضة 1.90 دينار

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