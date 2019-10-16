البنك الدولي: “حرب طرابلس” قضت على انتعاشة الاقتصاد الليبي‎

على ما يبدو أن الاستقرار المستدام مازال بعيدا في ليبيا بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية الثاني لهذا العام والذي صدر قبل أيام عن البنك الدولي حول ليبيا.

التقرير تطرق إلى أن متوسط الإنتاج النفطي لهذا العام في ليبيا يقدر بمليون برميل وأن الناتج المحلي للعام المقبل سيكون بالسلب عند 0.06.

وتوقع البنك الدولي أن يستقر الناتج المحلي عند نسبة مئوية قدرها 2% مع حلول عام 2022 ما يجعل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أكثر من 60% بالمقارنة مع عام 2010 الذي بلغ فيها أكثر من 74 مليارا وقتها.

وانخفض الناتح المحلي في ليبيا إلى أكثر من 5% هذا العام بينما كان في العام الماضي أكثر من 17% وجاء في تقرير البنك أن الحرب التي اندلعت مطلع ابريل الماضي بطرابلس بين قوات الجيش والمجموعات المسلحة التابعة للوفاق قضت على حالة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد الليبي في أواخر العام الماضي بشكل جزئي.

وأشاد التقرير بخطوة فرض الرسم التي فرضها المجلس الرئاسي على مبيعات النقد الأجنبي في المصرف المركزي الأمر الذي أسهم في خفض الفارق بين السعرين الرسمي والسوق السوداء للعملات وأسهم في خفض نسبة التضخم العام التي بدات بالسلب بحسب النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي.

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