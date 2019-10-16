“أوبك”: التزام بتحقيق الاستقرار في أسواق النفط

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” محمد باركيندو، إن المنظمة وحلفاءها ملتزمون بتحقيق استقرار مستدام لأسواق النفط لما بعد 2020.

وأضاف باركيندو في تصريحات على هامش مؤتمر الطاقة المقام في الهند، أن معدل امتثال أوبك وحلفائها لحصص الإنتاج يبلغ 136%.

وتتعهد أوبك وروسيا وحلفاء آخرون من منتجي النفط بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس المقبل لدعم أسعار النفط بينما تعاني الإمدادات العالمية من شح نسبي في الوقت الحاضر.

وقال باركيندو “أسمع عبارات مدوية من جميع الأطراف عن عزمهم عدم السماح بانتكاسة إلى التراجع الذي خرجنا منه”، مشيرا إلى فترة تراجع أسعار النفط في 2014 و2015 التي دفعت أوبك لخفض الإنتاج.

وأضاف أمين عام “اوبك” أنهم سيفعلون كل ما بوسعهم لضمان استدامة استقرار نسبي لما بعد 2020.

وفي سياق متصل خفضت منظمة أوبك في أكتوبر الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام المقبل إلى 3% من 3.1 في المائة.

وتعد الولايات المتحدة حاليا أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 17.5 مليون برميل، تتبعها الصين ثانيا بمتوسط يومي 12.5 مليون برميل.

تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي يبلغ بين 9.5 – 10 ملايين برميل يوميا، بينما الولايات المتحدة ثاني أكبر مستورد بمتوسط 9 ملايين برميل يوميا.

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