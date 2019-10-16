اقتصاد

استقرار الدولار اليورو.. والذهب يرتفع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقرت أسعار صرف اليورو والدولار أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن، فيما ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف.

وتداول التجار الدولار عصر اليوم بـ4.19 الدينار، واليورو بـ4.55 دنانير، فيما بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 18 كسر بـ145 دينارا محققا ارتفاعا قدره دينار واحد.

وظلت الليرة التركية مستقرة لليوم الثالث على التوالي وبيعت بـ71 قرشا بعد أن شهدت موجة هبوط مطلع الأسبوع الجاري.

واستقر الدينار التونسي هو الآخر عند 1.44، فيما بيع الجنيه المصري على الحدود الليبية المصرية بـ24 قرشا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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