استقرار الدولار اليورو.. والذهب يرتفع

استقرت أسعار صرف اليورو والدولار أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن، فيما ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف.

وتداول التجار الدولار عصر اليوم بـ4.19 الدينار، واليورو بـ4.55 دنانير، فيما بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 18 كسر بـ145 دينارا محققا ارتفاعا قدره دينار واحد.

وظلت الليرة التركية مستقرة لليوم الثالث على التوالي وبيعت بـ71 قرشا بعد أن شهدت موجة هبوط مطلع الأسبوع الجاري.

واستقر الدينار التونسي هو الآخر عند 1.44، فيما بيع الجنيه المصري على الحدود الليبية المصرية بـ24 قرشا.

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