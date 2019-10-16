ميناء بنغازي يستقبل عدة سفن تجارية

استقبل ميناء بنغازي البحري الساعات الماضية عددا من السفن التجارية من بينها السفينة “إم إس سي” وعلى متنها 64 حاوية من البضائع والسلع المختلفة، بالإضافة إلى 17 حاوية سيارات استيراد أمريكي، والسفينة “هانسا فلينسبرغ” التابعة لوكالة “أمواج ليبيا” للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 185 حاوية تحوي بضائع مختلفة وسلعا متنوعة.

وتزامن مع دخول هاتين السفينتين، وصول السفينة “أويا ستار” لنقل الإسمنت وعلى متنها 17 ألف طن من مادة الإسمنت السائب.

ومن المتوقع دخول سفينة نقل الحبوب “ميري ام” التابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 7200 طن من حبوب الشعير.

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