بلدية زليتن تنظم المؤتمر المجتمعي الخاص بمناقشة ميزانية المواطن لسنة 2020

نظمت مدينة زليتن، المؤتمر المجتمعي الخاص بمناقشة ميزانية المواطن لسنة 2020 بحضور أعضاء المجلس البلدي، ووكيل ديوان البلدية، ولجنة إعداد الميزانية بديوان البلدية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المهتمين بالاقتصاد.

وأوضح عضو لجنة إعداد الميزانية ربيع المدهم، أن الهدف من المؤتمر هو سبر الآراء والأفكار الخاصة بالمصادر المحلية، وكيفية استغلالها لحل المختنقات التي تمس المواطن بالبلدية، بصفة خاصة، لإعادة صياغتها من ضمن الميزانية لتقديمها للمجلس البلدي.

وأشار المدهم في تصريحه لقسم الإعلام ببلدية زليتن، أن المؤتمر ناقش مسودة ميزانية المصادر المحلية لعام 2020م ببلدية زليتن، ومكونات ميزانية البلدية، وفرضية الميزانية التقديرية للمصادر المحلية.

وأضاف عضو لجنة إعداد الميزانية، أن المؤتمر تطرق إلى أولويات البلدية في الصرف من ميزانية المصادر المحلية، وتفاصيل الإرادات التقديرية من المصادر المحلية، وتفاصيل النفقات حسب الأولويات.

وعرض فريق التنمية المحلية بالبلدية، الخطة التي تم إعتمادها للتنمية المحلية المستدامة للبلدية خلال السنوات القادمة، والتي عمل الفريق على إعدادها بإشراف المنظمة الألمانية GIZ والمهتمة بتطوير البلديات وتدريبها، على نقل الصلاحيات المركزية إلى الإدارة المحلية، وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.

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