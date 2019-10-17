صنع الله يبحث مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الخميس،

مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن استراتيجية المؤسسة لزيادة معدلات الانتاج

إلى أكثر من 2 مليون برميل من النفط و 4 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول سنة

2024.

وأكد صنع الله، أن هذه الاستراتيجية من الممكن تنفيذها

بشرط تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد وتوفر التمويلات لها وإعادة تأهيل المنشآت

المتضررة وتوسيعها مع ضرورة دفع الفواتير المعلقة للشركات الخدمية لاستعادة الثقة

في القطاع.

ودعا صنع الله، إلى ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية في كافّة

المؤسسات الحكومية لتتحمل مسؤولية كل دينار ليبي يتم إنفاقه.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت على حصرية

مؤسسة النفط الشرعية في طرابلس لتسويق النفط الليبي وإدانة أي محاولة لبيع النفط خارج إطار المؤسسة

الشرعية.

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