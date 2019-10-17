وصول 9400 سيارة مستوردة لميناء مصراتة 

وصلت إلى ميناء مصراتة أمس الأربعاء سفينتا سيارات على متنهما 6200 سيارة مستوردة من السوق البلجيكية والكورية.

وبحسب ما نشرته إدارة الميناء فإن السفينة الأولى وتحمل اسم مونرنينق شامبيون دخلت إلى منطقة الرسو في الميناء وعلى متنها 4213 سيارة.

أما السفينة الثانية فتحمل اسم “قراند جوني” ودخلت هي الأخرى منطقة الرسو وعلى متنها 1996 سيارة مستوردة من السوق البلجيكية، وكانت قد دخلت قبل يومين سفينة السيارات “سي هيلينس” وعلى متنها 3212 سيارة مستوردة جميعها من السوق الكورية لصالح تجار ليبيين ومواطنين.

وبذلك، يبلغ عدد السيارات المستوردة إلى ميناء مصراتة خلال 72 ساعة الماضية 9412 سيارة.

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