تقدم في مباحثات أمريكية ليبية لتوحيد المؤسسات الاقتصادية

أعلنت خارجية الولايات المتحدة، إحراز المباحثات بين المسؤوليين الليبيين والأمريكيين في واشنطن تقدما هاما بشأن تدابير زيادة الشفافية وتوحيد المؤسسات الاقتصادية الليبية.

وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي الأربعاء، أن الاجتماع بحث دعم الحكم الموحد للمؤسسات السيادية، وضمان تمويل مستقر لقطاع الطاقة الليبي.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن المشاركين شددو على ضرورة أن تكون جميع المؤسسات السيادية بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي موحدة بعيدا عن الخلافات السياسية.

وبحث المجتمعون أيضا دعم وتطوير قطاع النفط في ليبيا وزيادة معدلات الإنتاج، إطار خطة خماسية 2020-2024، كما ناقشوا أيضا توفير الموارد المالية اللازمة، وفق المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

وشارك في الاجتماع مساعدو وزراء الخارجية والخزانة والطاقة الأميركيون، والمفوضان بوزارتي التخطيط والمالية في حكومة الوفاق الوطني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وسفيرة ليبيا لدى الولايات المتحدة وممثلون عن صندوق النقد والبنك الدوليين.

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