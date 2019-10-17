اقتصاد

لجنة الانتشار المصرفي تستعرض نتائج عملها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث مدير جناح الرقابة على المصارف في مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء إدريس الأحيمر يوم الأربعاء أعمال المصارف التجارية في المنطقة الواقعة باختصاصه بما فيها الفروع التابعة وانتشارها.

وتطرق الأحيمر خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف في بنغازي مع أعضاء لجنة الانتشار المصرفي عز الدين أبوسنينة وأونيس البعرة بالإضافة لعضوي اللجنة عارف رزق وعبد الغفار المنفي، إلى نتائج أعمال اللجنة والنتائج التي توصلت إليها خلال مدة عملها طيلة الفترة الماضية.

ولم يبين المركزي في بيانه توصيات الأحيمر لأعضاء اللجنة وما إذا كانت هناك خطط مستقبلية تخص إنجاز ما تبقى من أعمال.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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