لجنة الانتشار المصرفي تستعرض نتائج عملها

بحث مدير جناح الرقابة على المصارف في مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء إدريس الأحيمر يوم الأربعاء أعمال المصارف التجارية في المنطقة الواقعة باختصاصه بما فيها الفروع التابعة وانتشارها.

وتطرق الأحيمر خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف في بنغازي مع أعضاء لجنة الانتشار المصرفي عز الدين أبوسنينة وأونيس البعرة بالإضافة لعضوي اللجنة عارف رزق وعبد الغفار المنفي، إلى نتائج أعمال اللجنة والنتائج التي توصلت إليها خلال مدة عملها طيلة الفترة الماضية.

ولم يبين المركزي في بيانه توصيات الأحيمر لأعضاء اللجنة وما إذا كانت هناك خطط مستقبلية تخص إنجاز ما تبقى من أعمال.

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