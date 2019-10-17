“الوطنية للنفط” تستعرض استراتيجيتها لرفع الإنتاج 

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط تفاصيل جديدة عن اللقاء الذي جمع وفدا رفيع المستوى من مسؤوليها مع كبار المسؤولين الأمريكيين.

وأوضحت المؤسسة أن المستشار الأول لمجلس الإدارة جمال هويسة، قد استعرض أمام المسؤولين الأمريكيين استراتيجية المؤسسة الوطنية للسنوات الخمس القادمة، والتي تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل من النفط و4 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2024 .

واستعرض هويسة مختلف الفرص التجارية المتاحة أمام المشترين والمستثمرين الدوليين في قطاع النفط الليبي في إطار الخطة الموضوعة.

وحول الاستراتيجية المستعرضة، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله:”برنامجنا الاستثماري يشمل عدة مجالات بما في ذلك الاستكشاف والحفر البيني وحقن المياه وصيانة الآبار النفطية وتطوير الحقول الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وتوسيعها”.

واستعرض صنع الله خلال اجتماع عقده مع المسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية والخزانة والطاقة الأمريكية، التحديات التي تواجه المؤسسة، بسبب التدهور الأمني، وعدم توفر التمويل الكافي، الأمر الذي يحول دون رفع القدرة الإنتاجية، بل قد يؤدي إلى تراجعها.

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