واشنطن وبكين.. هل نشهد هدنة تجارية تُخمد الحرب الكبرى؟

أكد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأربعاء أنه لن يوقع على أي اتفاق تجارة مع الصين لحين اجتماعه بالرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في تشيلي.

وقال في تصريحات صحفية إنه تجري حاليا الصياغة الرسمية لاتفاق التجارة الجزئي، فيما أكدت الصين أنها بدأت بشراء منتجات زراعية أميركية، حيث قامت الشركات الصينية بشراء منتجات زراعية أميركية باتباع نهج موجه للسوق.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين واشنطن وبكين متخطيا حيز النزاع التجاري والذي بدوره أضر باقتصاد البلدين بشكل كبير وفي السياق ذاته ذكر الرئيس الصيني خلال لقائه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جون كي أن بلاده ستفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام المستثمرين الأجانب من جميع الدول حول العالم.

وأعرب الرئيس بينغ عن ترحيب بلاده بالدول والشركات الأجنبية لاغتنام الفرصة الكبيرة للتنمية في الصين وتحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين.

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