اقتصاد

واشنطن وبكين.. هل نشهد هدنة تجارية تُخمد الحرب الكبرى؟

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأربعاء أنه لن يوقع على أي اتفاق تجارة مع الصين لحين اجتماعه بالرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في تشيلي.

وقال في تصريحات صحفية إنه تجري حاليا الصياغة الرسمية لاتفاق التجارة الجزئي، فيما أكدت الصين أنها بدأت بشراء منتجات زراعية أميركية، حيث قامت الشركات الصينية بشراء منتجات زراعية أميركية باتباع نهج موجه للسوق.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين واشنطن وبكين متخطيا حيز النزاع التجاري والذي بدوره أضر باقتصاد البلدين بشكل كبير وفي السياق ذاته ذكر الرئيس الصيني خلال لقائه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جون كي أن بلاده ستفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام المستثمرين الأجانب من جميع الدول حول العالم.

وأعرب الرئيس بينغ عن ترحيب بلاده بالدول والشركات الأجنبية لاغتنام الفرصة الكبيرة للتنمية في الصين وتحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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