لقاء اقتصادي بين أمريكا وليبيا في واشنطن

أخبار ليبيا24

التقى مسؤولون أمريكيون وليبيون في واشنطن لمناقشة تدابير محددة لزيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات الطاقة، ودعم الحكم الموحد للمؤسسات السيادية، وضمان تمويل مستقر لقطاع الطاقة الليبي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الأربعاء أن المشاركون أكدوا مجددًا على ضرورة أن تكون جميع المؤسسات السيادية، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي الليبي، منظمة موحدة وغير سياسية وذات كفاءة فنية تعمل نيابة عن جميع الليبيين.

وشارك في اللقاء كل من وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، كما حضر اللقاء، وفاء بوقعيقيص القائم بأعمال السفارة الليبية في الولايات المتحدة.

وأضافت، اتفق المشاركون الليبيون على المضي قدمًا في خطط صيانة وتطوير قطاع الطاقة والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الشفافية والفعالية.

وقالت الوزارة، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى الانخراط مع أصحاب المصلحة الليبيين في قطاع الاقتصاد والطاقة في الأشهر القادمة لضمان استمرار التقدم المهم اليوم.

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